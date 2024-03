4 An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Filmreife Szenen ereigneten sich am Freitagabend in Tamm. Eine Frau fuhr mit ihrem Auto auf den Gehweg auf, rammte ein Auto und eine Hecke und kippte schließlich zur Seite.











Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr befuhr die 32-jährige Fahrerin eines VW die Straße im Länderrain. Dabei geriet sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und überfuhr die Bordsteinkante. Laut der Polizei fuhr die Frau im weiteren Verlauf auf zwei Rädern auf dem Gehweg und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen sowie eine Hecke. Im Anschluss kippte der VW zur Seite und kam zum Liegen. Die 32-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem VW geborgen und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.