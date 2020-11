Talstraße in Stuttgart

1 Der Blitzer an der Talstraße wurde beschädigt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Blitzer an der Talstraße in Stuttgart-Ost mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Ost - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist an der Talstraße in Stuttgart-Ost ein Blitzer beschädigt worden. Laut der Polizei handelt es sich bei der Geschwindigkeitsmessanlage um einen Blitzer-Anhänger. Nach ersten Ermittlungen sprühten Unbekannte das vor der Kamera befindliche Panzerglas mit einem Farbspray zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0711/89903500 zu melden.

