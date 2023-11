In der Talkshow von Markus Lanz geht es am 22.11. im ZDF unter anderem um Deutschlands Kosten für Flüchtlinge und die Dissonanzen innerhalb der Ampelkoalition.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu Themen rund um die Finanz-, Wirtschafts-, und Asylpolitik.

Es geht unter anderem um Deutschlands Kosten für Flüchtlinge, die Dissonanzen innerhalb der Ampelkoalition und das geplante Asylabkommen zwischen Italien und Albanien.

Lesen Sie auch

Das sind die Themen und Gäste am 22. November um 23:30 Uhr im ZDF:

Markus Söder, CSU-Politiker - Mit Blick auf das Karlsruher Haushaltsurteil nimmt der Bayerische Landeschef Stellung zur Finanz- und Wirtschaftspolitik. Auch zur Migration und den Flüchtlingskosten äußert er sich.

- Mit Blick auf das Karlsruher Haushaltsurteil nimmt der Bayerische Landeschef Stellung zur Finanz- und Wirtschaftspolitik. Auch zur Migration und den Flüchtlingskosten äußert er sich. Robin Alexander, Journalist - Der „Welt“-Vize spricht über die aktuellen Dissonanzen innerhalb der Ampelkoalition. Zudem blickt er auf die CSU: „Deren Sonderstellung wankt – und damit auch der persönliche Mythos Söders."

- Der „Welt“-Vize spricht über die aktuellen Dissonanzen innerhalb der Ampelkoalition. Zudem blickt er auf die CSU: „Deren Sonderstellung wankt – und damit auch der persönliche Mythos Söders." Franziska Tschinderle, Journalistin - Die in Tirana lebende Österreicherin äußert sich zum geplanten Asylabkommen zwischen Italien und Albanien. „Als EU-Beitrittskandidat erhofft sich Albanien sicher eine Gegenleistung“, sagt sie.

- Die in Tirana lebende Österreicherin äußert sich zum geplanten Asylabkommen zwischen Italien und Albanien. „Als EU-Beitrittskandidat erhofft sich Albanien sicher eine Gegenleistung“, sagt sie. Hilke Petersen, ZDF-Korrespondentin - Die Leiterin des ZDF-Studios London spricht über den umstrittenen Asyl-Deal Großbritanniens mit Ruanda sowie über Ex-Premier David Cameron, Englands neuen Außenminister.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Der Bundeshaushalt für 2024 liegt vorerst auf Eis, die Haushaltswoche des Bundestags wird verschoben. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP im Bundestag, Rolf Mützenich, Britta Haßelmann und Katharina Dröge sowie Christian Dürr, teilten am Mittwoch in Berlin mit, die Ampel-Fraktionen hielten es für geboten, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Mittwoch „sorgfältig bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 zu berücksichtigen.“ Auf die Tagesordnung des Bundestags würden andere Themen gesetzt.

Zuvor hatten bereits die Haushälter der Fraktionen bekannt gegeben, dass auch die für diesen Donnerstag geplante abschließende Sitzung des Haushaltsausschusses verschoben wird. Ein neuer Termin wurde nicht genannt. Das Bundesverfassungsgericht hatte Mitte vergangener Woche durch sein Urteil zur Schuldenbremse Milliarden-Ausgaben im Bundeshaushalt infrage gestellt. Über die Auswirkungen und andere Finanzierungswege herrscht bisher keine Klarheit.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.