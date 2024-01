Talente des VfB Stuttgart: 2007 und heute – die Perspektiven der Junior-Cup-Sieger

1 Die Junior-Cup-Sieger des VfB Stuttgart von 2007. Foto: Baumann/Baumann

Zum ersten Mal nach 2007 haben die A-Junioren des VfB Stuttgart den Junior-Cup in Sindelfingen gewonnen. Was heißt das für die weiteren Karrieren der Turniersieger? Wir blicken zurück – und nach vorn.











Der Pokal war seinerzeit eine Glaskugel, überreicht wurde sie vom ehemaligen VfB-Trainer Arie Haan, der Titelsponsor nannte sich noch DaimlerChrysler – und wer in die Gesichter des Siegerfotos von 2007 schaut, bemerkt sowieso schnell: Der bislang letzte Triumph des VfB Stuttgart beim Junior-Cup war lange her. Tatsächlich: Bevor die A-Junioren des VfB am vergangenen Sonntag den Titel beim Hallenturnier in Sindelfingen holten, datierte der letzte Finalerfolg aus dem Jahr 2007. „Wir freuen uns riesig, das Ding nach 17 Jahren wieder gewonnen zu haben“, jubelte Nico Willig, der Nachwuchscoach des VfB, „ich ziehe den Hut vor der Leistung der Mannschaft.“