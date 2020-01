12 Besucher bei der Begehung der Baustelle Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Tage der offenen Baustelle geben am Wochenende Einblick in die Welt zwischen Kelchstützen und Tunnelröhren des Großprojekts Stuttgart 21. Bis einschließlich Sonntag können Besucher einen Blick in die Welt jenseits der Bauzäune werfen.

Stuttgart - Schwungvoll wölbt sich die Betonarchitektur von Christoph Ingenhofen über einem Teil der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Dass sie nach oben offen sei, komme dem Brandschutz entgegen, erklärt David Bösinger, Pressesprecher des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Bereits zum fünften Mal hat die Großbaustelle S 21 ihre Pforten für Neugierige geöffnet, die sich ein eigenes Bild von der Gesamtanlage und vom Baufortschritt machen wollen. In den vergangenen Jahren nahmen im Schnitt 32 000 Menschen das Angebot wahr, hinter die Bauzäune zu blicken. Der Andrang kurz nach dem diesjährigen Auftakt lässt ähnlich großes Publikumsinteresse erwarten.

Bei den Kelchstützen soll es nun schneller gehen

Seit der letzten Einladung an die Öffentlichkeit hat sich einiges getan. Auch in Sachen Staatsgalerie-Halt. „Zwei Wochen vor Weihnachten haben wir mit dem Gleisbau begonnen“, so Alexander Schirling, Gleisbauleiter der SSB. „Wir nähern uns dem finalen Zustand und werden noch dieses Jahr ans Netz gehen.“ Die Haltestelle nahe des Planetariums wird dann Teil der Achse vom Neckartor zum Charlottenplatz sein. Eine Verbindung zum Hauptbahnhof muss noch warten. Dem Vorwurf, die Bauarbeiten für Stuttgart 21 gingen grundsätzlich zu schleppend voran, begegnet Ralf Megerle, Planungskoordinator Rohbau, mit dem Beispiel der Kelchstützen, die das Dach der kommenden Gleishalle bilden. Die Errichtung des ersten Exemplars habe zwar beinahe ein Jahr gedauert, das hänge aber mit der Komplexität der Aufgabe zusammen, betont er. Man habe erst Erfahrungen sammeln müssen. „Vor zehn Jahren hätte man so etwas technisch gar nicht umsetzen können“, sagt er. 2019 sind sechs neue Kelchstützen hinzugekommen. „Ich bin mir sicher, sie werden einmal ein Wahrzeichen des Bahnhofs werden und architektonisch interessierte Menschen auch touristisch anziehen“, sagt David Bösinger.

Bahnsteig in Schieflage

Zudem hebt der Pressesprecher den Komfort der neuen Bahnsteighalle hervor: kürzere Wege beim Umsteigen und mehr barrierefreie Zugänge. Dass die von Projektgegnern kritisierte Längsneigung der Bahnsteige Probleme machen könnte, bezeichnet Bösinger als Mythos. Es gehe um 15 Promille. An der S-Bahn-Haltestelle Feuersee gebe es seit jeher eine Neigung von 20 Promille und auch dort rolle niemandem ein Koffer davon. Vorüber am neuen Infoturm für Ausstellungen, der Ende März eröffnet werden soll, führt der Weg durch die Gleishalle des Kopfbahnhofs und unter die Erde: zum Tunnelportal unter dem Kriegsberg. Wie ein überdimensionales Fischmaul öffnet sich die Röhre vor den Besuchern. „Die Vortriebsarbeiten sind bereits zu 95 Prozent beendet“, fasst Bauleiter Daniel Wäschenbach den Stand der Dinge zusammen. Auch die Innenschale des Tunnels sei bereits zu mehr als der Hälfte fertig. Eine Tafel hinter Wäschenbach illustriert das Vorgehen beim bergmännischen Vortrieb, der mit Sprengungen arbeitet, was flexiblere Durchmesser möglich macht als die Arbeit mit einer Tunnelbohrmaschine.

Insgesamt bieten mehr als zwanzig Informationspunkte Einblicke in die Bautechnik hinter dem Bahnprojekt. Bis Sonntag 15.30 Uhr werden Besucher auf das Gelände gelassen.