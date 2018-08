Tag des Brustrings beim VfB Stuttgart Jürgen Klinsmann freut sich auf die Heimkehr

Von Philipp Maisel 02. August 2018 - 10:16 Uhr

Jürgen Klinsmann freut sich auf den Tag des Brustrings. Foto: EPA

Beim VfB Stuttgart wird am Sonntag der Tag des Brustrings gefeiert – und zu diesem Anlass haben sich auch zahlreiche VfB-Legenden angekündigt. Jürgen Klinsmann scheint sich ganz besonders auf ein Wiedersehen zu freuen.

Stuttgart - Die Mercedes-Benz-Arena wird gut gefüllt sein, über 53.600 Karten hat der VfB Stuttgart bereits für den Tag des Brustrings verkauft. Neben dem Highlight-Spiel gegen Atletico Madrid (16.45 Uhr) findet auch das „Spiel der Legenden“ statt, zu dem sich viele ehemalige VfB-Spieler angekündigt haben. So werden sich Ricardo Osorio, Guido Buchwald, Timo Hildebrand oder Karlheinz Förster, wie auch Krassimir Balakov, Giovane Elber und Fredi Bobic – besser bekannt als magische Dreieck – noch einmal das Trikot mit dem Brustring überstreifen.

Auch Jürgen Klinsmann wird kommen. Beim ehemaligen Stürmer scheint die Vorfreude besonders groß. „Das wird ein Spaß am Sonntag beim VfB“, twitterte der ehemalige deutsche Nationaltrainer vor dem Abflug aus Kalifornien, wo er mit seiner Familie lebt.

Im Gepäck: Das Original-Trikot mit der Rückennummer 3, mit dem er einst per Fallrückzieher das „Tor des Jahres“ 1987 erzielte. Möglich, dass er sich am Sonntag an einer Neuauflage versucht – wenn die Flankengeber ihn entsprechend bedienen. Um 15.15 Uhr wird in der Mercedes-Benz-Arena das „Spiel der Legenden“ angepfiffen.