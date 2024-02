Tag der Liebe: So verbringen Verliebte in Stuttgart den Valentinstag

Der 14. Februar zeigt sich von seiner sonnigen Seite – perfekte Voraussetzungen für einen romantischen Spaziergang. Zum Valentinstag tummeln sich einige Verliebte in Stuttgart. Wie Stuttgarter Paare den Tag verbringen, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

„Der Tag der Liebe“ – für die einen Gelegenheit, dem Partner die unendliche Zuneigung und Verbundenheit auszudrücken. Für die anderen eher eine Ausgeburt des Kapitalismus und ungewollte Konfrontation mit verliebten Turteltäubchen. Über den 14. Februar – und damit einhergehend rote Rosen, Sahnekuchen und Herzchen – scheiden sich die Geister. Fest steht: Über Stuttgart zieht dieser Tage nicht nur eine erhöhte Bereitschaft für Romantik. Auch frühlingshaftes Wetter macht sich in der Landeshauptstadt breit.

Viele Paare kombinieren diese beiden Umstände kurzerhand. Ob ein Spaziergang durch die Innenstadt oder eine Café-Pause am Schlossplatz – Stuttgart bietet einige Angebote für Turteltäubchen am Valentinstag. Wer am Vormittag des „Tags der Liebe“ über den Schlossplatz flanierte, konnte neben der Frühlingssonne auch einige Paare in der Innenstadt der Landeshauptstadt sichten. Eine Auswahl verliebter Stuttgarter:innen finden Sie in unserer Bildergalerie.