Im Jahr 1999 wurde die Ludwigstafel als Übergangslösung gegründet, um bedürftige Menschen in Ludwigsburg günstig mit Lebensmitteln zu versorgen. Das hat sich gewaltig geändert. Warum das so ist, darüber berichten zwei Hauptverantwortliche. Sie geben nach Jahren ihre Ämter an ihre Nachfolger weiter.