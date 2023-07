Zwei Tage lang suchte die Massachusetts State Police nach Tafari Campbell, dann war es traurige Gewissheit: Der Koch des früheren US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle ist tot. Er verunglückte mit einem Paddelboot. Seine Leiche wurde im Edgartown Great Pond gefunden – einem See unweit des Anwesens der Obams auf der Promiinsel Martha’s Vineyard. Campbell wurde 45 Jahre alt.

„Als wir ihn kennenlernten, war er ein talentierter Souschef im Weißen Haus - kreativ und leidenschaftlich, was das Essen und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, angeht“, so die Obamas in einer Erklärung, aus der mehrere US-amerikanische Medien zitierten. „Als wir das Weiße Haus verließen, haben wir Tafari gebeten, bei uns zu bleiben, und er hat großzügig zugestimmt. Seitdem ist er ein Teil unseres Lebens, und es bricht uns das Herz, dass er nicht mehr da ist.“

Taucher fanden die Leiche

Laut der Polizei in Massachusetts hatten Zeugen am Sonntagabend einen Mann beobachtet, der offensichtlich Probleme mit seinem Paddelboot hatte. Einsatzkräfte hatten nach Campbell gesucht, am Montagmorgen fanden Taucher schließlich seine Leiche.

Die Obamas waren laut Medienberichten nicht auf Martha’s Vineyard, als das Unglück geschah. In ihrem Statement nannten sie Campbell einen „geliebten Teil unserer Familie“. Laut dem Statement des 44. US-Präsidenten hinterlässt der 45-Jährige seine Frau und seine Zwillingsöhne. „Heute sind wir vereint in der Trauer all derer, die Tafari kannten und liebten – besonders seine Frau Sherise und ihre Zwillinge Xavier und Savin. Wir betrauern den Verlust eines wirklich wunderbaren Menschen.“