Kurt Sartorius, Elektrotechnik-Lehrer aus Bönnigheim, gräbt in seiner Freizeit alte Keller aus. Dabei stößt er auf einen unbekannten Brauch und lernt ein erstaunliches Organ kennen: die Nachgeburt. Heute tabuisiert, wurde die Plazenta in früheren Jahren verehrt. Dafür gibt es einen Grund.









Bönnigheim - Man kann es nicht gerade aufs Ortsschild schreiben, so wie Mannheim mit den Quadraten. „Bönnigheim – Stadt der Nachgeburten“ oder „Nachgeburtsstadt Bönnigheim“, das klingt ja etwas eigenartig. Doch was man so vorfindet, kann man sich eben nicht aussuchen.