1 Hygieneprodukte für die Periode sehen oft klinisch aus – doch mit neuen Produkten ändert sich was. Foto: alexmia/

Die Menstruation ist noch immer ein Tabuthema. Doch immer mehr junge Frauen fordern einen offeneren Umgang damit – und die Abschaffung der „Tamponsteuer“. Was soll das bringen?









Stuttgart - Natürlich herrschen in Deutschland keine Zustände wie in Nepal, wo viele Frauen in einer Hütte hausen müssen, wenn sie ihre Monatsblutung haben. Trotzdem ist das Thema noch viel zu schambehaftet, findet Lucia Zamolo. Die 28-jährige Grafikerin und Autorin macht Vorschläge zu einem entspannteren Umgang mit der Periode.