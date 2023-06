7 Warte-Chaos vor Ikea. Foto: /Susanne Mathes

Warteschlangen vor dem Eingang: Hunderte Kunden warten am Freitagnachmittag vor dem Möbelhaus stundenlang auf bestellte Ware– viele erfolglos. Manchem riss der Geduldsfaden.









Ludwigsburg - Bei Temperaturen um die null Grad haben am Freitagnachmittag mehrere hundert Kunden stundenlang vor dem Ikea-Möbelhaus in Ludwigsburg ausgeharrt – in der Hoffnung auf neue Schränke, Betten, Sofas oder auch nur Bilderrahmen oder Topfpflanzen. Sie hatten die Ware zuvor im Internet bestellt und waren am Freitag zur Abholung nach Ludwigsburg gekommen. Dieses so genannte Click&Collect-Prinzip ist trotz des Lockdowns im Einzelhandel seit einigen Tagen wieder erlaubt, hat jetzt aber wegen einer Panne zu chaotischen Zuständen geführt. Viele Ikea-Kunden mussten am Freitag mit leeren Kofferräumen wieder abreisen. Wegen eines „internen Problems“ habe man die bestellten Produkte nicht zeitnah an die Wartenden herausgeben können, erklärte das Unternehmen.