5 Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Foto: dpa/Rick Rycroft

In einem belebten Einkaufszentrum in der australischen Metropole kommt es am Samstag zu einem Zwischenfall. Die Polizei spricht von einem kritischen Vorfall.











Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind fünf Menschen getötet worden. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, teilte die Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.