12 Schlagerstar Vanessa Mai am Sonntagabend beim SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz. Foto: Andreas Engelhard

Vanessa Mai trug zum Bikini-Oberteil eine Sporthose: Für den Schlagerstar hätte der SWR am Sonntagabend die 5000 Stühle vorm Neuen Schloss sparen können. Die 27-Jährige machte das Sommerfestival zu einer wilden Steh- und Tanzparty.

Stuttgart - Hätte der SWR der Sängerin Vanessa Mai das Bühnenkostüm vorgeschrieben, mit dem sie im Ehrenhof des Neuen Schlosses um 21 Uhr die Bühne betrat, es wäre ein Fall für #MeToo geworden. Die gebürtige Aspacherin, deren bürgerlicher Name Vanessa Marija Else Ferber lautet, trug am Sonntagabend bauchfrei: ein pinkfarbenes Bikinioberteil mit einer bunten Sporthose. Es war fast ein Heimspiel. „Ich hab’ so Bock, in Stuttgart zu spielen“, rief die Schlagerprinzessin („Ich sterb für dich“) und gab von Anfang an Vollgas, fast noch mehr, als es anfing, ein wenig zu regnen. „Voll scharf, die Else“, rief jemand im Publikum, der die drei Vornamen der im Mai geborenen Frau Ferber gegoogelt hatte.

Ein junges Publikum feiert Vanessa Mai

SWR 4 hatte zur Schlagernacht eingeladen – jener Sender also, dessen Hörerinnen und Hörer im Schnitt jenseits der 60 Jahre sind. Am Abend des Pfingstsonntags aber war das Publikum des SWR-Sommerfestivals viel jünger als am Tag davor bei „Pop und Poesie“ mit Musiklegende Matthias Holtmann. Das Konzert von „Matze“ war gediegener, feierlicher, eine Hommage an die Heros der Rockgeschichte. Vanessa Mai und ihre Kollegen Ben Zucker (der Mann mit dem Reibeisen in der Kehle) und die Schlager-Boygroup Feuerherz (die vier ganz in Weiß gekleideten Jünglinge sangen auch Hits von Take That und Backstreet Boys) schlugen hohe Stimmungswellen. Sie machten das vom Alter her äußerst gemischte Schlossplatz-Publikum immer wieder zu einem riesigen Chor. Viel junges Partyvolk feierte textsicher seine Schlagerhelden. Ganze Junggesellenabschiede mischten sich unters wogende Publikum, nicht selten sah man Mutter mit Tochter. Die 17-jährigen Girlies standen meist auf Feuerherz.

Michael Branik geht es Schritt für Schritt besser

Ihre Tour im Herbst mit über 20 Auftritten hatte Vanessa Mai im März überraschend abgesagt. Als offizieller Grund nannte ihre Management, die neuen Songs seien nicht fertig geworden. Fans aber rätselten schon vor Wochen, ob sie womöglich schwanger ist. Fast schien es, als wolle sie mit bauchfreien Auftritt und der Präsentation ihren durchgängig schlanken und durchtrainierten Körpers diese Spekulation dementieren. Im Publikum waren die Eltern von Vannessa Mai, nicht aber Andrea Berg, die einige erwartet hatten. Der 53-jährige Schlagerstar ist bekanntlich mit dem Vater des Mannes der 27-Jährigen verheiratet. Nennt sich das dann Schwiegermutter? Backstage ist gerätselt worden, wie die genaue Bezeichnung lautet.

Unter den Zuhörern war einer, der früher selbst auf der Bühne stand: Michael Branik, über Jahrzehnte eine prägende Stimme von SWR 4, feierte mit seinem Lebensgefährten Bernd Reichel gut gelaunt. Nach einem Schlaganfall hatte der heute 65-Jährige seine Sprache verloren. Schritt für Schritt geht es ihm besser, er kämpft sich ins Leben zurück, worüber sich viele beim Sommerfestival freuten, die den einstigen Radiostar erkannten.

Das SWR-Fernsehen hat die wilde Schlagerparty auf dem Schlossplatz aufgezeichnet und sendet sie am Samstag, 6. Juli, um 20.15 Uhr. Das SWR-Sommerfestival endet am Pfingstmontag mit dem SWR-3-Konzert von Joris, Milow und Lea. Beginn ist um 18.30 Uhr. Es gibt noch Karten. Zum Finale werden die Stühle vom Schlossplatz abgeräumt, die man Vanessa Mai auch nicht gebraucht hätte.