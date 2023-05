1 Markus und Janine führen den Swingerclub Sun Moon in Großsachsenheim. Foto: Simon Granville

In Swingerclubs gehen Menschen, um Sex zu haben. So weit, so wahr. Doch ist das wirklich das einzige, was sie antreibt? Worauf es vielen Gästen noch ankommt, und was die Atmosphäre dort besonders macht, zeigt ein Besuch im Sun Moon in Sachsenheim.









Es ist Freitag, kurz vor Sonnenuntergang. Regentropfen verschleiern die Bauten des Gewerbegebietes im Osten Großsachsenheims wie ein Vorhang. Sie machen es nicht eben leichter, die unscheinbare Tür zu finden, die in einen Gebäudekomplex an der Bertha-Benz-Straße führt. An der Glasfront: ein Logo, es zeigt eine kleine fröhliche Sonne in einem Halbmond. „Club Sun Moon“ heißt das Etablissement hinter der grünen Tür. Steintreppen führen in die Tiefe und zu einem Empfangstisch.