1 Ramon Gehrmann hofft auf einen erfolgreichen Jahresauftakt in Sandhausen. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Die Stuttgarter Kickers sind am Samstag um 14 Uhr beim Tabellenletzten SV Sandhausen II gefordert. Wie sich der Oberligist aus Degerloch in der Kurpfalz schlägt, können Sie im Liveticker verfolgen.

Sandhausen - Am Samstag um 14 Uhr bestreiten die Stuttgarter Kickers ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2020 beim Tabellenletzten SV Sandhausen II. Vergangenes Wochenende mussten die Blauen aussetzen – das Spiel gegen Bissingen musste wetterbedingt abgesagt werden. Nun geht es für den Oberligisten endlich los.

Will man mit dem Nachwuchs des VfB Stuttgart mithalten, ist in Sandhausen ein Sieg derweil Pflicht. Der Tabellenletzte hat bislang erst neun Punkte auf dem Konto und liegt damit zehn Punkte hinter Platz 17. Mit einem Erfolg in der Kurpfalz könnten die Blauen den Abstand zur Tabellenspitze verringern. Vorausgesetzt dem VfB II gelingt im Heimspiel gegen den FC 08 Villingen kein Sieg.

Wie sich die Kickers in Sandhausen schlagen werden, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.