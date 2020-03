Obscene in Sindelfingen für lustvolles Leben Corona stoppt nicht alle Messen: Gute Stimmung bei Erotik-Schau

Die Erotik-Messe Obscence in Sindelfingen scheint in Zeiten von Corona ein angstfreies Paradies zu sein. Alle müssen aber am Eingang ihren Namen angeben. „Die Stimmung ist gut“, freut sich Ausstellerin Mascha Hülsewig.