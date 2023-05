1 Mario Marinic, der Cheftrainer des SV Fellbach Foto: Tom Weller

Mario Marinic, der Cheftrainer des Fellbacher Verbandsliga-Teams, entschuldigt sich später beim Schiedsrichter für seine Vorwürfe nach dem Abpfiff.









Es war am 4. Juni, als Michael Klauß einen Eckstoß trat und Marcel Sökler einen ganz besonderen Platz in der Fußball-Historie des SGV Freiberg einnahm. „Der Ball landet auf meiner Rübe und im Tor. Dann war nur noch Feiern angesagt“, berichtete der 31-Jährige nach dem 2:1-Erfolg beim FC Nöttingen. Der späte Treffer in der 94. Spielminute hatte seinem Oberliga-Team tatsächlich noch den Direktaufstieg in die Regionalliga beschert. Die Chance auf den finalen Eckball – samt finalem Tor womöglich – in der Nachspielzeit blieb der Verbandsliga-Mannschaft des SV Fellbach am Freitagabend vorenthalten. Der Unparteiische Jan Keim pfiff die Begegnung mit den Gästen der SKV Rutesheim (2:2) vorher ab. Das kann er zwar so machen. Die