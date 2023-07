1 Das Zentrum bei den Wassertürmen soll aufgewertet werden. Foto:

Der fußläufige Supermarkt hat dichtgemacht, und auch sonst leidet das Zentrum des Stadtteils Hohenstange an Attraktivitätsverlust. Wie will die Stadt gegen den Trading-down-Effekt ankämpfen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn Wochenmarkt ist im Tammer Stadtteil Hohenstange, ist die Anmutung des kleinen Einkaufszentrums an den beiden Wassertürmen etwas weniger trist. Ansonsten wäre das Wort Aufenthaltsqualität so ziemlich das Letzte, das einem zum öffentlichen Raum rund um die kleine Mall an der Ulmer Straße einfallen würde. Dort reiht sich die „Eichbaum Theke“ an ein paar Dienstleister, eine Post-Filiale, eine SB-Bank, eine Apotheke und ein Schreibwaren- oder ein Toto-Lotto-Lädchen. Dazwischen Leerstände. „Machen Sie schnell das Foto, bevor noch ein Laden weg ist“, kommentiert ein Passant. Um die Ecke gähnt den Vorbeigehenden ein verrammelter Supermarkt entgegen.