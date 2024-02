Supermarkt-Parkplatz in Vaihingen an der Enz: Streit um Fahrstil eskaliert

Supermarkt-Parkplatz in Vaihingen an der Enz

1 Die Polizei sucht insbesondere nach zwei Zeugen, die den gesamten Streit beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: Imago//Gelhot

Ein 62-Jähriger und eine 39-Jährige sind auf einem Parkplatz in Streit geraten, nachdem beide ihre Begleiter vor dem Eingang des Supermarkts abgesetzt hatten. Die Jüngere soll zugeschlagen, der Ältere dafür das Handy seiner Kontrahentin genommen haben.











Die Polizei sucht derzeit Zeugen eines Streits, der am Montagmorgen auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Kehlstraße in Vaihingen an der Enz aus dem Ruder gelaufen ist. Eine 39-Jährige und ein 62-Jähriger waren gegen 7.20 Uhr aneinander geraten, nachdem beide vor dem Markt angehalten hatten, um Mitfahrer aussteigen zu lassen. Der Ältere soll wohl mit einem Fahrmanöver der Jüngeren nicht einverstanden gewesen sein, was er sie auch lauthals wissen ließ.