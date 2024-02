Superfood aus Ludwigsburg: Diese drei Unternehmer ernten im Keller des Urbanharbor Gemüse

4 Robin Jörg (links), Madlen Maier und Max Maier schwören auf das Microfood, das bald im Keller von Urbanharbor wachsen wird. Foto: Werner Kuhnle

Urbanfarmup zieht unterirdisch Erbsen, Gurken oder Knoblauch heran, ohne Pestizide, dafür mit vielen Nährstoffen. Die neue Zentrale liegt in Ludwigsburg. Doch bei dieser Produktionsstätte soll es nicht bleiben.











Es klingt wie Science-Fiction. Brokkoli, Rettich oder Radieschen werden in einem Keller aufgepäppelt. Wenn die Pflänzchen ein paar Zentimeter groß sind, entfalten sie bereits ihr volles Geschmacksaroma, sind vollgepumpt mit Nährstoffen und können zum Würzen, für Pestos oder als Topping verwendet werden. Für die Firma Urbanfarmup ist dieses Szenario allerdings keine Zukunftsmusik, sondern Geschäftsmodell. Von Gießen aus beliefert Unternehmensgründer Robin Jörg Hotels und Restaurants mit seinen Microgreens. Bald schon läuft die Produktion auch am neuen Firmensitz in Ludwigsburg an – wo sich die Stückzahlen im Vergleich zu dem Standort in Hessen jedoch in ganz anderen, weitaus größeren Dimensionen bewegen werden.