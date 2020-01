1 Ein Tor von Toni Kroos geht derzeit weltweit viral. Foto: dpa/Ina Fassbender

Ein Treffer von Toni Kroos, deutscher Mittelfeldspieler bei Real Madrid geht derzeit viral. Kroos gelang das im Profifußball nicht alltägliche Kunststück, einen Eckball direkt zu verwandeln. Wir zeigen das Video.

Stuttgart/Madrid - Dass der deutsche Nationalspieler Toni Kross ein feines Füßchen hat, ist hinlänglich bekannt. Spätestens seit seinem Freistoßtor bei der letzten WM sollte die Welt wissen, dass Kroos in der Lage ist, auch aus ganz schwierigen Winkeln zu treffen. Der schwierigste Winkel bei einer Standardsituation ist zweifelsohne der bei einem Eckball. Dennoch gelingt es immer wieder Spielern, auch aus dieser Position zu treffen. So wie an diesem Mittwochabend Toni Kroos. Beim Stand von 0:0 im Supercopa-Spiel beim FC Valencia sprintet Kroos an die Eckfahne, um den Standard auszuführen. Ein kurzer Blick in die Mitte, der Torwart spekuliert, steht weit vor der Torlinie. Zwei schnelle Trippelschritte Anlauf, dann mit viel Effet direkt aufs Tor gezogen – Kroos trifft zum 1:0 (15. Minute).

Der Rest ist Jubel. Real Madrid gewinnt am Ende standesgemäß mit 3.1 – doch nur der Treffer von Kroos geht viral. Wir zeigen das Video, das direkt von der Tribüne aufgenommen wurde.