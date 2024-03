1 Taylor Swift ruft ihre Fans zum Wählen auf. Foto: dpa/Jordan Strauss

Der „Super Tuesday“ gilt als wichtige Etappe im US-Vorwahlkampf. Das verdeutlicht auch Megastar Taylor Swift mit einem Appell bei Instagram.











Zum „Super Tuesday“ in den USA hat Pop-Ikone Taylor Swift einen Wahlaufruf gestartet. „Ich wollte Euch daran erinnern, für die Menschen zu stimmen, die Euch am meisten repräsentieren“, schrieb die 34-Jährige am Dienstag in einer Instagram-Story. „Wenn Ihr bislang nicht geplant habt, wählen zu gehen, tut es heute.“