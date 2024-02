Super Bowl 2024: Hier gibt es in Stuttgart Public Viewing

1 Vergangenes Jahr haben die Kansas City Chiefs gewonnen. Am Sonntag gleich noch einmal? Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Charles Baus

Am Sonntag ist der Kick-Off des Super Bowls in den USA. Auch in Stuttgart weckt das größte Sportevent der NFL Interesse – zumindest gibt es einige Angebote des Public Viewing. Eine Auswahl finden Sie hier.











Superbowl Sunday – der Tag, an dem das Finale der National Football League (NFL) ausgetragen wird – hat in den USA Kultstatus. Jetzt rückt der zweite Sonntag im Februar immer näher. Und sorgt anscheinend nicht nur in den USA für Vorfreude. „American Football gewinnt in Deutschland absolut an Beliebtheit“, sagt Peter Faber, Pressesprecher der Standorte der in Stuttgart und Region stationierten US-Truppen.