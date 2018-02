Super Bowl 2018 Hier schaut Stuttgart das Football-Ereignis

Von sa 04. Februar 2018 - 19:38 Uhr

Die New England Patriots (rechts) treffen am Sonntag, 4. Februar 2018, beim 52. Super Bowl auf die Philadelphia Eagles. Am 6. Dezember 2015 traten sie bereits gegeneinander an. Bei dieser Partie gewannen die Philadelphia Eagles mit 35:28. Foto: AP

In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar wird der 52. Super Bowl übertragen. Die New England Patriots treffen im 52. Super Bowl auf die Philadelphia Eagles. An welchen Orten in Stuttgart das Football-Ereignis live aus Minneapolis übertragen wird, lesen Sie hier.

Stuttgart - Am Sonntag, den 4. Februar 2018, findet der 52. Super Bowl in Minneapolis statt. Die New England Patriots treffen auf die Philadelphia Eagles. Das Sportgroßereignis wird überall auf der Welt live übertragen. ProSieben zeigt das Spiel im Free-TV, ab 22:50 Uhr live aus dem U.S. Bank Stadium in Minneapolis/Minnesota. Wer keine Lust hat, das Sportspektakel auf der Couch im Wohnzimmer zu schauen, sondern dies in Bar-Atmosphäre erleben will, hat in Stuttgart verschiedene Anlaufstellen zur Auswahl. Man sollte allerdings Plätze reservieren.

Im The Auld Rogue in Stuttgart-Vaihingen wird der 52. Super Bowl bereits mit siebenjähriger Tradition groß gefeiert. Auf allen Leinwänden und Fernsehbildschirmen wird das Sportereignis im Irish Pub live übertragen. Dazu gibt es klassisches Super Bowl Food: Spare Ribs in spezieller Auld-Rouge-BBQ-Sauce und Buffalo Wings.

Auch im Classic Rock Café wird das Sportspektakel gezeigt. Auf drei Leinwänden und drei Fernsehern wird das Spiel in HD live übertragen. Dazu gibt es Spare Ribs und hausgemachte Burger.

Im Palm Beach bei der Mercedes-Benz-Arena steigt ebenfalls eine große Super-Bowl-Party. Hier wird das sportliche Highlight in allen drei Räumen, auch im Raucherbereich, auf 80 Fernsehern und einer Leinwand übertragen. Die Küche der Sportsbar hat durchgehend geöffnet.

Die Stuttgarter Scorpions feiern den Super Bowl mit ihren Fans

Eine der wohl bekanntesten Super-Bowl-Veranstaltungen ist die der ASC Stuttgart Scorpions. Der Football-Verein aus Degerloch lädt in diesem Jahr wieder in den UFA-Palast ein, wo der Super Bowl auf Riesen-Leinwänden übertragen wird. Ab 22 Uhr haben die Fans der Scorpions und des American Footballs die Gelegenheit, sich auf das Sportspektakel vorzubereiten: Die Scorpions stehen für Autogramme und Fotos bereit, die Dokumentation „We Believe In What We Do“ wird vorab gezeigt, und als Ergänzung zum klassischen Kino-Popcorn gibt es Burger und Chili.

In einer etwas ruhigeren Atmosphäre wird der Super Bowl 2018 im CinemaxX in der Liederhalle in Stuttgart gezeigt. Das Finale der Meisterschaft der National Football League sieht man dort aber ebenfalls auf Riesen-Leinwänden.