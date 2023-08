1 Das Rathaus von Schwaikheim – die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde im Rems-Murr-Kreis trauern um ihren Bürgermeister. Foto: Gottfried Stoppel

Der Tod des Bürgermeisters von Schwaikheim lenkt den Fokus auf die Schattenseiten, die das Amt auch hat. An der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg und beim Städtetag weiß man um die Risiken des Berufs.









Schwaikheim - Vor dem Schwaikheimer Rathaus stehen zwei Kerzen, daneben ein kleiner Blumenstrauß. Im großen Sitzungssaal liegt ein Kondolenzbuch aus, in das sich viele Menschen eintragen. Die Menschen in dem 9500-Einwohner-Ort im Rems-Murr-Kreis sind betroffen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich der 57-Jährige Bürgermeister Gerhard Häuser das Leben genommen hatte. Zuletzt war Häuser, der 1994 erstmals zum Bürgermeister gewählt worden war, krank geschrieben gewesen. Vor vier Wochen hatte er mitgeteilt, dass er sich mental überlastet fühle.