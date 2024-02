Dominic und Sarah Harrison werden zum dritten Mal Eltern. Das hat das Influencer-Paar gemeinsam mit seinen beiden Töchtern in einem süßen Video auf Instagram verkündet.

Süße Neuigkeiten bei Dominic und Sarah Harrison (beide 32): Das Influencer-Ehepaar erwartet sein drittes gemeinsames Kind. Das verkündeten die beiden am Valentinstag (14. Februar) auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts.

"Möchten euch noch was erzählen"

"Wir möchten euch noch was erzählen", heißt es zu einem Video, dazu fügte das Paar die Hashtags #pregnant und #babynumber3. In dem Clip sind unter anderem die werdenden Eltern zu sehen, wie sie sich umarmen. Ein weiterer Ausschnitt zeigt auch die beiden Töchter des Paares, Mia Rose (6) und Kyla (3), die ihre Hände auf den wachsenden Babybauch ihrer Mutter legen. Die hält dabei ein Ultraschallbild in die Kamera.

Lesen Sie auch

Dominic und Sarah Harrison leben seit 2020 in Dubai

Sarah Harrison wurde durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2015 bekannt, war "Playmate des Jahres" und nahm 2015 bei "Promi Big Brother" teil - damals noch unter ihrem Geburtsnamen Sarah Nowak.

2017 heiratete sie den ehemaligen Basketballspieler und Personal-Trainer Dominic Harrison. Die beiden betreiben seitdem ihren gemeinsamen YouTube-Kanal "Team Harrison". Im November 2017 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Juli 2020 folgte Töchterchen Nummer zwei. Seit 2020 lebt die Familie in Dubai.