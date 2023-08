Leni Klum schippert derzeit mit ihrem Freund vor der Küste Südfrankreichs durch die Sonne. Auf Instagram teilte das Model Bilder des Urlaubs, in dem die beiden die Finger offenbar nicht voneinander lassen können.

Leni Klum (19) und ihr Freund Aris Rachevsky leben auf einem Boot in Südfrankreich zurzeit ihr bestes Leben. Auf Instagram teilte die junge Klum Bilder aus dem Urlaub - auf denen die beiden nicht voneinander lassen können.

Auf einem Foto liegt Leni Klum, nur mit einem grünen Bikini bekleidet, auf dem Bauch und guckt mit Sonnenbrille betont cool in die Kamera. Währenddessen umarmt ihr Freund sie von hinten und küsst sie liebevoll auf die Schläfe. Auch er schafft es dabei, mit wenig Klamotten besonders lässig auszusehen: Er trägt einen angesagten Bucket-Hat von Prada und eine goldene Sonnenbrille. Eine Bildunterschrift gibt es zu dem Bild nicht - einzig ein Sonnenbrillen-Emoji lässt Klum dazu fallen.

Leni Klum: "Bereit, Aris zu küssen"

In ihren Instagram-Stories kündigte die Tochter von Heidi Klum bei einer Demonstration ihres neuesten Lipgloss zudem man: "Ich bin bereit, Aris zu küssen." Danach folgten noch zwei weitere Schnappschüsse: Auf einem sitzt sie neben ihrem Freund auf dem Boot und präsentiert ihren gertenschlanken Oberkörper, während ihre Hand auf seinem Oberschenkel ruht. Das andere zeigt sie aus der Ferne vor der Kulisse der Küste.

Erst vor zwei Tagen hatte Lenis Vater Flavio Briatore (73) ein Bild geteilt, auf dem er mit Leni und ihrem Halbbruder Nathan Falco auf einer Yacht in Monaco urlaubt. Und auch Mutter Heidi Klum befand sich kürzlich noch mit Ehemann Tom Kaulitz (33) in Europa, nämlich auf der italienischen Insel Capri.

Leni Klum und Aris Rachevsky sollen seit etwa drei Jahren zusammen sein. Mitte Oktober 2021 begleitete er seine Modelfreundin zur Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall" in Los Angeles. Als Paar feierten sie damit ihr Red-Carpet-Debüt.