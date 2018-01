Unglück in Südtirol Mutter und Kind aus Ludwigsburg sterben nach Lawinen-Abgang

Von red/dpa 03. Januar 2018 - 22:00 Uhr

Eine Gruppe Wintersportler ist von einer Lawine verschüttet worden. (Symbolbild). Foto: dpa

Eine Gruppe Deutscher fährt abseits der Piste Ski - da löst sich in Südtirol eine Lawine. Ein Kind und seine Mutter werden geborgen, doch für beide kommt die Hilfe zu spät. Laut Medienberichten sollen Mutter und Kind aus Ludwigsburg stammen.

Rom - Bei einem Lawinenunglück am Mittwoch in Südtirol sind unbestätigten Medienberichten zufolge ein Mädchen und dessen Mutter aus Ludwigsburg umgekommen. Das elf Jahre alte Kind sei zwar aus der Lawine gerettet worden, habe aber nicht überlebt, sagte ein Sprecher der Polizei in Bozen. Die 45 Jahre alte Mutter wurde noch mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, dort aber starb auch sie. Südtiroler Medien berichteten, die beiden stammten aus Ludwigsburg, die Polizei sagt jedoch noch nichts zur deren Herkunft. Auch die Ludwigsburger Polizei konnte auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwochabend nichts zu dem Vorfall sagen.

Mutter und Tochter waren im Vinschgau mit einer Gruppe von neun Tourengehern aus Deutschland abseits der Piste gewesen, als sich das Schneebrett im Skigebiet Schöneben-Haideralm löste. Es riss mehrere Skifahrer mit, darunter eben die Mutter und ihr Kind. Die restlichen sieben Sportler seien aber nicht von der Lawine verschüttet worden, sagte die Polizei. Die Sportler, die Mitglieder eines Skiclubs waren, hatten das Schneebrett vermutlich selbst ausgelöst.

In der Region herrschte „erhebliche“ Lawinengefahr

Schlechte Sichtverhältnisse und starker Wind erschwerten die Rettung, Hubschrauber konnten im Schneegestöber zunächst nicht fliegen. Die Aktion lief auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter. In den vergangenen Tagen hatte es in den italienischen Alpen viel geschneit. Auch am Mittwoch war Neuschnee gefallen.

In der ganzen Südtiroler Region herrschte „erhebliche“ Lawinengefahr der Stufe drei von fünf. Ein Mitglied der Bergrettung sagte gegenüber der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“: „Sie hätten die Piste unter diesen Witterungsbedingungen nicht verlassen dürfen.“ Das Gebiet Schöneben-Haideralm liegt unweit der Grenze zwischen Österreich und Italien oberhalb des Reschensees.