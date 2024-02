Süddeutsche Meisterschaften: Neues Drama um Leonberger Judoka Coco Baur

1 Herber Rückschlag für das Judo-Talent: Coco Baur muss wieder mehrere Monate pausieren. Foto: Henning Maak

Das 16-Jährige Nationalmannschafts-Mitglied aus Leonberg verletzt sich nach überstandenem Kreuzbandriss erneut schwer – ihre Teilnahme an der EM und WM wackelt.











Link kopiert



Die süddeutschen Einzelmeisterschaften der U 18 in Heilbronn standen für die Kämpfer der Leonberger Judo-Schule von Roman Baur unter keinem guten Stern. Das größte Pech hatte Coco Baur (bis 70 kg), die Tochter des Trainers. Die 16-Jährige war erst von einem Kreuzbandriss genesen und wurde dank starker Leistungen in die Nationalmannschaft berufen. Coco Baur stand in Heilbronn nach zwei schnellen Siegen über Jule Simon (TSG Backnang) und Natyra Hyseni (JZ Heubach) im Finale, doch sie agierte zu vorsichtig gegen Hannah Müller (JZ Heubach). Die Gegnerin konterte einen schwachen Angriff der Leonbergerin, Coco Baur stützte sich ab – und kugelte sich den Ellbogen aus. Die schockierende Bilanz: ein Muskel sowie sämtliche Bänder angerissen. Coco Baur wird wohl drei Monate ausfallen, ihre Teilnahme bei EM und WM ist unsicher.