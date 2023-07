7 In Johannesburg hat es geschneit – ... Foto: dpa/Jerome Delay

In der Gegend um Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg schneit es im Schnitt etwa alle zehn Jahre. Am Montag war es wieder so weit. Die Menschen staunten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zum ersten Mal seit elf Jahren hat es in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg geschneit. In der umliegenden Provinz Gauteng wurden am Montag mit minus 2 Grad Celsius die kältesten Temperaturen des diesjährigen Winters gemessen, die tagsüber auf 6 bis 13 Grad stiegen. Die Behörden warnten die Bevölkerung, sich warm zu halten. Landwirte sollten ihr Vieh schützen. Kalte Temperaturen wurden für die ganze Woche erwartet.