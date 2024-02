Südafrika: Deutscher Tourist ermordet - drei Tatverdächtige

1 Ein 74 Jahre alter deutscher Tourist ist nach Angaben der Polizei am Wochenende in Südafrika bei einem Raubüberfall getötet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Seine Freundlichkeit gegenüber einem Anhalter wurde für einen 74 Jahre alten Touristen aus Deutschland in Südafrika wohl zum tödlichen Verhängnis. Drei Männer gelten als tatverdächtig.











Link kopiert



Ein 74 Jahre alter deutscher Tourist ist nach Angaben der Polizei am Wochenende in Südafrika bei einem Raubüberfall getötet worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Männer im Alter von 22 bis 39 Jahren wegen Mordverdachts. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Deutsche mit seinem Wagen aus dem benachbarten Botsuana am Samstagmorgen im südafrikanischen Bezirk Waterberg angekommen. Unterwegs habe er einem Anhalter eine Mitfahrgelegenheit angeboten, so die Staatsanwaltschaft am Montag bei der Vorführung der drei Tatverdächtigen vor Gericht.