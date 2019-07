Sucuk-Festival in Böblingen

12 Auf dem Böblinger Flugfeld dreht sich am Wochenende alles um Sucuk. Foto: Andreas Rosar

Ob gegrillt, als Burger oder einfach so: Auf dem Flugfeld in Böblingen wird derzeit die würzige Wurst namens Sucuk gefeiert. Rund 40 Stände laden die Besucher zum Schlemmen ein.

Böblingen - Auf dem Flugfeld in Böblingen wird derzeit die würzige Wurst namens Sucuk gefeiert. Die Knoblauchwurst ist mittlerweile auch in Deutschland zum Trend geworden. Auf dem Sucuk-Festival gibt es die Wurst in allen Varianten: gegrillt, als Burger oder zusammen mit Pommes.

Aber nicht nur Sucuk kann bei dem Food-Event in Böblingen probiert werden. Zahlreiche Stände mit Speisen aus aller Welt reihen sich aneinander. Neben Makrelen-Brötchen locken auch zahlreiche süße Angebote die Besucher an die rund 40 Stände.

Noch bis Sonntag kann nicht nur gegessen, sondern auch den Livebands gelauscht werden.