Die Polizei in den Kreisen Rems-Murr und Ludwigsburg bittet um Mithilfe.

Seit Montag wird die 28-jährige Sabrina K. aus Leutenbach vermisst. Sie stieg laut Polizei gegen 13 Uhr in Marbach am Neckar in eine S-Bahn der Linie S 4 und gab vor, nach Bad Friedrichshall zu fahren. Tatsächlich zeigen Kameraaufnahmen jedoch, dass sie die Bahn schon kurz darauf in Freiberg am Neckar wieder verließ. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.