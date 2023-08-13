Auf der Suche nach E.T.: Sind wir Menschen allein im All?

Die Suche nach außerirdischem Leben ist so faszinierend wie (bisher) ergebnislos. Zwar gibt es viele Vermutungen und Theorien über extraterrestrische Intelligenz, aber keinen einzigen konkreten Hinweis. Genauso wenig hat man Planeten gefunden, auf denen Leben existiert. Die Suche geht weiter – und vielleicht doch irgendwann mit Erfolg?
Sind wir allein in den unendlichen Weiten des Weltalls? Der amerikanische Astronom Seth Shostak ist überzeugt: „Allein in unserer Galaxie könnte es rund 10 000 außerirdische Zivilisationen geben. Von anderen Galaxien ganz zu schweigen.“