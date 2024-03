Ein Mann auf einem Roller stürzt in Steinheim an der Murr auf die Straße und verletzt sich. Ein Zeuge will ihm helfen – der Verwundete fährt aber einfach weiter. Die Polizei sucht auch mit einem Hubschrauber nach ihm.

Ein offenbar verletzter Mann hat in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) Passanten in Aufruhr versetzt, die Polizei ermittelt. Der Mann war offenbar blutverschmiert durch die Stadt gefahren – und hatte unter anderem auf einem Auto seine Spuren hinterlassen.

Wie die Polizei mitteilt, war der bislang unbekannte Mann am Dienstag gegen 21.50 Uhr in der Rielingshäuser Straße auf Höhe der dortigen Feuerwehr mit einem Elektroroller auf dem Gehweg gestürzt. Dabei zog er sich wohl eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Die Hilfe eines Zeugen lehnte der Unbekannte ab. Er setzte seine Fahrt stattdessen in die Schafgasse fort, wo er erneut zu Fall kam. An einem dort abgestellten Auto hinterließ der Mann Blutspuren.

Möglicherweise waren Drogen im Spiel

Der Zeuge gab später an, dass der Rollerfahrer an der Kreuzung Friedhofweg/Hofstattweg mutmaßlich bewusst mehrfach den Kopf auf den Asphalt schlug. Er sei dann wieder weitergefahren und im Friedhofweg mit einem geparkten VW kollidiert. Schließlich verlor sich die Spur des verletzten Mannes.

Eine Suche der Polizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, brachte keinen Erfolg. Es sei nicht auszuschließen, dass die Person unter der Einwirkung von Drogen oder Alkohol stand beziehungsweise sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144/9000 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.