Suchaktion am Neckar Polizei findet Leiche der vermissten 39-Jährigen

Von red/dpa/lsw 08. Dezember 2017 - 12:48 Uhr

Die Leiche einer Vermissten ist von der Polizei gefunden worden. Foto: dpa

Im Neckar hat die Polizei die Leiche einer vermissten 39-Jährigen gefunden. Nach Angaben der Behörden handelt es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um die gesuchte Frau aus Heilbronn.

Heilbronn - Nach einer Suchaktion mit Hubschrauber, Hunden und Booten hat die Polizei die Leiche einer vermissten 39-Jährigen im Neckar gefunden. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ dürfte es sich um die gesuchte Frau aus Heilbronn handeln, teilte die Behörden am Freitag mit.

Die 39-Jährige war in der Nacht von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Am Morgen war der Wagen der Frau am Neckarufer entdeckt worden. Zwei Stunden später fand die Polizei die Leiche. Zu den Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.