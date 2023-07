1 Cornelius Meister ist Generalmusikdirektor der Oper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart Foto: Fanny Gaul/Fanny Gaul

Wie wird klassische Musik künftig präsentiert? Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski fordert neue Wege. Was antwortet Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Oper Stuttgart?









Bei diesem Satz wurde es still beim „Kulturgespräch“ unserer Zeitung im Sparda-Welt-Eventcenter. „Ich glaube“, sagte Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg, „dass wir im Bereich der klassischen Musik über neue Präsentationsformen nachdenken müssen“. Cornelius Meister (43), Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart, hörte die Worte in der ersten Reihe. Was antwortet er?