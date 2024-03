So gelingt die Hühnerhaltung im Garten

1 Sarah Wirth füttert ihre Hühner manchmal mit Salat, Karotten und Weintrauben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Sarah Wirth teilt ihren Garten in Stuttgart-Vaihingen mit sieben Hühnern. Auch mit einer Vollzeit-Beschäftigung findet sie für ihre gefiederten Tiere genug Zeit. In Kursen gibt sie ihr Wissen zur Hobby-Hühnerhaltung weiter, denn es gibt einiges zu beachten.











Sieben Hühner laufen zwischen Bienenstöcken und Hochbeeten durch den Garten von Sarah Wirth. Die Stuttgarterin hat die private Hühnerhaltung als Hobby für sich entdeckt. Sieben Hennen wohnen inzwischen bei ihr. So kommen rund vier bis fünf Eier pro Tag zusammen, die Sarah Wirth teils für den Eigenbedarf nutzt und teils an die Nachbarschaft verkauft. Nur selten, etwa im Winter, würden so wenige Eier gelegt werden, dass sie selber welche kaufen muss. Die Hennen der 39-Jährigen legen jeweils rund 200 Eier im ersten Jahr, danach weniger. Es gibt aber auch Rassen, die jährlich bis zu 300 Eier schaffen.