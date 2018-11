Stuttgarter Zwillinge bei der Bambi-Verleihung Lisa und Lena sorgen für den Hingucker des Abends

Von red/noa 17. November 2018 - 09:35 Uhr

Ganz schön verändert: Das aus dem Internet bekannte schwäbische Zwillingspaar Lisa und Lena hat bei der Bambi-Verleihung mit einem neuen Haarschnitt überrascht.





7 Bilder ansehen

Berlin - Extra für die Bambi-Verleihung haben die beiden Influencer Lisa und Lena sich einen neuen frechen Haarschnitt zugelegt – und diesen präsentierte das schwäbische Zwillingspaar am Freitagabend stolz auf dem Roten Teppich. Im Partnerlook mit bodenlangen dunkelblauen Kleidern und den vorne gekürzten Haaren sorgten die 16-Jährigen Schwestern für den Hingucker des Abends.

Mehr zum Thema

Lisa und Lena sind das wohl berühmteste Zwillingspaar aus dem Schwabenland. Im Jahr 2017 zum „Influencer of the year“ gekürt, haben die jungen Frauen aus Fellbach durch ihre zwölf Millionen Fans auf ihrem Instagram-Kanal mittlerweile beeindruckend großen Einfluss. Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung präsentierten die beiden gemeinsam mit Kai Pflaume eine Rede für die Gewinner der Kategorie „Unsere Erde“. Lisa und Lena werden auch die Moderation bei „The Dome“ am 30. November übernehmen.