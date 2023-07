6 Im Juni zeigen sich die Schneeleopardenbabys dem Publikum in der Wilhelma erstmals. Sie sind die Sensation im Zoo. Sechs Jahre hatte es gedauert, bis es neuen Nachwuchs gab. Zuletzt hatte das Leopardenpaar 2013 Drillinge zur Welt gebracht. Foto: Wilhelma Stuttgart / Inga Dauer

Die meisten von ihnen sind klein und flauschig – derzeit gibt es viel neuen Nachwuchs zu sehen in der Stuttgarter Wilhelma. Und der Gastrowechsel ist auch abgeschlossen.









Stuttgart - Die beiden Kätzchen machen schon ganz schön auf dicke Hose und sind zweifellos mit die Sommerstars in der Wilhelma. Malou und Kater Askar, die beiden am 29. April im Zoo geborenen Schneeleoparden-Zwillinge, zeigen sich immer öfter an der Seite ihrer Mutter Kailash in ihrem im Frühjahr 2018 eröffneten neuen Gehege. Dabei wird auch schon mal ganz gefährlich gefaucht. Noch sind die Zwillinge mit ihrer Mutter von Kater Ladakh getrennt, der seinen Nachwuchs allerdings sehen kann. In diesen Tagen kommt es jetzt zur Familienzusammenführung. Zunächst werden die beiden getrennten Bereiche getauscht. Wenn die Mutter mit den Kleinen dann den Lebensbereich des Vaters erkundet haben und der die Höhle inspiziert hat, in der die Racker ihre ersten Wochen verbracht haben, wird die räumliche Trennung aufgehoben. „Wir haben keine Sorge, dass es Probleme geben könnte“, sagt dazu Wilhelma-Sprecher Harald Knitter. Vor einigen Jahren, als Ladakh zum ersten Mal Vater wurde, hat er gezeigt, dass er durchaus einen Teil der Erziehung übernehmen kann. Die Familie kann bis zu anderthalb Jahre zusammenbleiben – was danach mit den Malou und Askar passiert, entscheidet der Kurator.