Down Under vor der Haustür – die Koalawelt ist eröffnet

9 Thomas Kölpin, Danyal Bayaz und Georg Fundel (v.li.) bei der Eröffnung der Terra Australis. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Danyal Bayaz hat die Terra Australis im Stuttgarter Zoo eingeweiht. Nachfahren der ersten Einwohner Australiens traten vor rund 130 Ehrengästen in der Wilhelma auf – und brachten auch den Finanzminister zum Tanzen.









Zuerst goss es in Strömen. Dann kam die Nachricht: Der Finanzminister verspätet sich um 40 Minuten. Ob er die 130 Ehrengäste im Regen stehen lassen wollte? Mitnichten. Als er kam, riss der Himmel auf, die Sonne scheinte und die Gäste vom fünften Kontinent konnten feierlich die Terra Australis einweihen: Aus Beaudesert und Logan (Queensland) war die Mununjali Ngari-Group angereist, die Nachfahren der ersten Einwohner Australiens, der First Nation genannt. Mit einer Feuer-Rauch-Zeremonie, Didgeridoo-Klängen und Gesang brachten Jarred und Stacie Forgarty, Zaine Davis und Martin Ermer ein Stück ihrer Heimat den Gästen in der Wilhelma nahe, als Vertreter der ältesten lebenden Kultur auf der Welt.