Es regnet wie aus Kübeln. Doch die Neugier siegt. Einige Wilhelmafans warten geduldig in der Schlange vor der Terra Australis, der neuesten Attraktion des Zoos. Absperrband und ein Sicherheitsdienst sollen dafür sorgen, dass das Gedränge vor dem ehemaligen Menschenaffenhaus nicht all zu groß wird. Denn einen Tag nach der offiziellen Eröffnung dürfen Dienstag früh die ersten Besucher einen Blick in die Anlage werfen.