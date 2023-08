10 Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (links) und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper eröffnen das Weinfest im Innenhof des Alten Schlosses. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Mittwochabend feiert der Verein Pro Stuttgart mit zahlreichen Gästen die offizielle Eröffnung des Weindorfs. Eine gelungene Veranstaltung – mit einigen mahnenden Worten.









Hier und da erklingt Musik, fröhliches Plaudern und Lachen zieht durch die Straßen, die Lauben sind gut gefüllt: Schon am ersten Tag bringt das Stuttgarter Weindorf die Menschen zusammen. Am Mittwochabend feierte der Verein Pro Stuttgart im schönen Innenhof des Alten Schlosses die offizielle Eröffnung. „Das Weinfest ist eine Institution in Stuttgart, die Strahlkraft enorm und die Beliebtheit ungebrochen“, sagte der Vorsitzende Jens Zimmermann. Er wies jedoch auch daraufhin, dass die Rahmenbedingungen für eine solche Veranstaltung immer herausfordernder werden würden. Die Kosten für Personal und Rohstoffe seien gestiegen. Gleichzeitig senke die Inflation die Kaufkraft der Besucherinnen und Besucher. „Nur zwölf Tage Weindorf sind ein echtes Wagnis“, sagte Zimmermann. Ein paar Regentage könnten die Gesamtkalkulation für die Wirtinnen und Wirte sehr schnell sehr schwierig machen. Nach den erfolgreichen 19 Tagen Weindorf im Jahr 2022 müsse man nun in den Dialog mit der Stadtverwaltung treten, um die Nachhaltigkeit der Veranstaltung für die Zukunft zu sichern.