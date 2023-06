6 Der Aufbau läuft – doch nicht alle Schausteller wollen dieses Jahr mitmachen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die scharfen Auflagen für den Stuttgarter Weihnachtsmarkt haben Konsequenzen: Gastronomen fürchten schlechte Geschäfte und planen mit weniger Personal – oder geben gleich ganz auf.









Stuttgart - Seit 31 Jahren baut Wirtin Conny Weitmann ihren Stand beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt auf. Dieses Jahr stand er allerdings nur eine Nacht. „So hat es keinen Sinn“, sagte sie am Freitagnachmittag, „wir stehen hier wie in einem Käfig, das kann ich meinen Kunden nicht zumuten, wir bauen morgen wieder ab.“ Sie werde nicht am Weihnachtsmarkt teilnehmen.