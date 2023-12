Shoppingtipps vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Besondere Geschenke, die es nur an den Ständen zu kaufen gibt

Besondere Geschenke, die es nur an den Ständen zu kaufen gibt

1 Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist einiges zu entdecken. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Neben Glühwein und Leckereien sind auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt auch allerlei andere Gaben zu entdecken. Findige Käufer wissen das. Für welche Produkte lohnt sich ein Shoppingbesuch?











Wo gehobelt wird, fallen Späne. Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sind es beispielsweise feine Streifen aus Karotten. Ein gutes Dutzend Menschen vor dem Stand mit Haushaltsgeräten beobachten fasziniert, wie die Juliennes auf den Teller geschnipselt werden. Und sie fachsimpeln. „Ein gutes Produkt! Ich habe das schon einmal gekauft“, schwärmt ein Mann im schicken Wollmantel. Die Frau neben ihm nickt zustimmend. Sie nennt ihren Vornamen und woher sie kommt: Maria aus dem Remstal. Interessiert ist sie am Gesamtpaket aus Gemüsehobeln, das mit mehreren Schälern bestückt ist. Das koste dann 50 Euro, rechnet der Verkäufer vor, der Hobel allein 39,90 Euro. „Ich komme nur auf den Weihnachtsmarkt wegen der Produkte“, erläutert Maria. „Denn das gibt es sonst so nicht im normalen Handel. Online bestellen mag ich nicht. Und ich suche noch was für den Gabentisch.“