Heute ist er der Startrainer, dessen Spielpremiere mit seinem neuen Verein FC Bayern München am Wochenende fußballerisch alles überstrahlt: Das Spitzenspiel an diesem Samstag gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund. Wie war das aber eigentlich früher mit diesem Thomas Tuchel, jenem Mann, der nicht nur die Champions League gewonnen hat, sondern auch auf eine Stuttgarter Vergangenheit zurückblicken kann? Wir haben einstige Weggefährten gebeten, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Früher war das noch anders im Fußballgeschäft, hatten junge Spieler keinen leichten Stand, gab es für sie innerhalb des Teams nicht viel zu lachen. „Die Hierarchien waren deutlich extremer ausgeprägt als heute, die jungen Spieler mussten den Trikotkoffer unter den Arm klemmen, im Training die Tore tragen und durften nur dann auf die Massageliege, wenn die Alten schon fertig waren“, sagt die Kickers-Legende Ralf Vollmer. Thomas Tuchel sei einer gewesen, der das alles ohne Murren mitgemacht hätte, erinnert sich der damalige Kapitän zurück, als er in den Spielzeiten 1992/93 und 1993/94 zusammen mit dem jetzigen Bayern-Coach das Kickers-Trikot trug. Für den heute 60-jährigen Vollmer waren es seine letzten beiden Profi-Jahre, weshalb ihm diese Saisons noch allgegenwärtig sind – ebenso wie Thomas Tuchel. Er sei anders gewesen als viele Profis zu dieser Zeit, habe viele Dinge hinterfragt und sei an allem interessiert gewesen. „Ein feiner, intelligenter Kerl.“ Dass der Abwehrmann Tuchel damals kaum zum Zug kam, lag laut Vollmer mit an den Trainern. In den beiden Jahren hatten die Degerlocher in Frieder Schönmetzler, Rolf Schafstall, Günter Sebert und Lorenz-Günther Köstner vier Übungsleiter, der ein oder andere davon „war ein harter Hund der alten Schule, der vor allem auf junge Spieler nicht einging“. Darüber hinaus spielten die Kickers trotz Akteuren wie Fredi Bobic, Sean Dundee oder Demic Hotic´ in der zweiten Liga gegen den Abstieg. „Da kam Routine vor Tatendrang.“ Trotz weniger Berücksichtigung habe der junge Tuchel aber immer alles gegeben.

Ob er ihm solch eine Karriere zugetraut hätte? „Natürlich nicht, damals war er 20, die weitere Entwicklung nicht vorhersehbar.“ Indes traut ihm der ehemalige Offensivspieler, der für die Kickers 62 Spiele in der ersten und 275 in der zweiten Liga absolvierte, eine erfolgreiche Zeit bei den Münchner zu. „Er hat bei Paris und Chelsea bewiesen, dass er mit Weltstars umgehen kann.“

Fußball ist der geilste Sport der Welt

Mit funkelnden Augen, einem weit geöffneten, lächelnden Mund und mit viel Energie herausbrüllend: „Schau Markus, Fußball ist einfach der geilste Sport der Welt.“ So hat Markus Weiß, unter anderem ehemaliger Spieler des SV Gablenberg und der Spvgg Ost und jetziger sportlicher Leiter des SV Fellbach, „TT“, wie er sagt, also Thomas Tuchel, in Erinnerung. Die Begeisterung des neuen Bayern-Trainers bezog sich damals auf ein gewonnenes Abschlussspiel. „Bei diesen Spielen war er immer besonders heiß“, sagt Weiß lachend. Tuchel, der aufgrund eines Knorpelschadens im Knie seine aktive Laufbahn beenden musste – war nämlich ab September 1998 mehrere Monate Trainingsgast beim SC Korb – Weiß beim damaligen Landesligisten Spieler. „Er wollte immer gewinnen und war 100-prozentig bei der Sache und immer positiv“, erinnert sich Weiß. Der damalige sportliche Leiter Korbs, Heiko Weber, lernte Tuchel beim Reha-Training kennen und „schleppte“ ihn ins Training. Ohne Meckern habe er alle Übungen mitgemacht und sei stets freundlich gewesen. So auch, als sich der heute 49-Jährige bereits einen Namen als Trainer verschafft hatte. Weiß und Weber trafen den späteren Champions-League-Gewinner, damals schon Bundesliga-Trainer beim FSV Mainz 05, bei der Partie VfB gegen Augsburg in der VIP-Lounge. „Er hat mich sofort erkannt, konnte sich an die Trainingseinheiten in Korb erinnern“, sagt Weiß. Man habe gechillt über dieses und jenes geplaudert.

Motivierende Ansprachen

An die besondere Liebe und riesige Begeisterung Tuchels zum Sport mit der runden Kugel erinnert sich auch Adem Demir. „Er war schon damals ein sehr fußballverrückter Mensch und lebte für den Fußball“, sagt Demir. „Als sich jeder andere eine Auszeit genommen hat, hat er weiter an Fußball gedacht.“ Demir, der bis zum Februar diesen Jahres den SSV Zuffenhausen in der Kreisliga A trainierte, war Jugendspieler unter Tuchel beim VfB Stuttgart. „Seine motivierenden Ansprachen haben mich immer fasziniert“, sagt er. Fußballerisch habe er Tuchel einiges zu verdanken. Gerade im athletischen Bereich, vor allem was die Schnelligkeit anging, hat der neue Bayern-Coach den jungen Demir auf ein höheres Level gehoben. „Ich glaube schon, dass ich ein Liebling von ihm war.“ Als Tuchel 2005 vom VfB zum FC Augsburg in die U19 wechselte, wollte er Demir mitnehmen. Es fehlte nur noch die Unterschrift, doch er blieb, anders als sein Trainer, bei den Stuttgartern. „Das war mein größter Fehler, nicht mit ihm mitzugehen“, sagt Demir hadernd. Könnte der Ex-Zuffenhausen-Trainer die Zeit zurückdrehen, hätte er sich für den Weg mit Tuchel entschieden.

So kam es aber nicht und später herrschte nie wieder Kontakt zwischen den beiden. „Leider nicht, das wäre mein größter Wunsch, ihn erleben zu dürfen und neue Dinge von ihm zu lernen.“ Eigenschaften seines Jugendtrainers versucht er auch nun als Coach umzusetzen. Die motivierende und impulsive Art habe er ebenfalls, wie der Champions-League-Sieger sucht er viele Einzelgespräche. Der FC Bayern habe die beste Entscheidung getroffen, ist sich Demir sicher: „Er ist mittlerweile der mit Abstand beste Trainer der Welt.“

Tuchel als „Praktikant“ im VfB-Kraftraum

Hakan Aslantas spielte ebenfalls in der Jugend des VfB Stuttgart, ehe es ihn für viele Jahre in die erste türkische Liga zog. Mittlerweile spielt er für den Bezirksligisten Türkspor Stuttgart und erinnert sich durch seine VfB-Zeit an Thomas Tuchel. „Im Fitnessraum habe ich ihn immer gesehen, ich habe mich super mit ihm verstanden“, erzählt Aslantas. Tuchel sei seines Wissens damals noch kein Jugendtrainer gewesen, sondern eine Art Praktikant. Doch schon in dieser Funktion „war er krass. Er hat bei den Übungen geholfen und wollte unbedingt jemanden was beibringen.“ Der Rechtsverteidiger hat Tuchel als langhaarigen, großen und dürren jungen Mann in Erinnerung. Seine Leidenschaft imponierte ihm von Anfang an, obwohl Tuchel Aslantas nie trainierte, sondern es bei den vielen Begegnungen im Kraftraum blieb.

„Er war hungrig und wollte alles wissen – ich wusste, aus dem wird etwas werden“, sagt Aslantas. „Er entwickelt sich nicht von Saison zu Saison weiter, sondern täglich.“ Alsantas ist sich sicher, dass Tuchel noch jeden einzelnen Spieler aus diesem Kraftraum erkennen würde. Ob er dem FC Bayern nun weiterhelfe? „Zu 100 Prozent. Wo war Thomas Tuchel und es hat nicht funktioniert?“, sagt Aslantas. Er könne sich Tuchel sogar als deutschen Nationaltrainer vorstellen.