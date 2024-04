1 Das Fake-Profil war auf der Social-Media-Plattform Instagram aufgetaucht. (Symbolbild) Foto: AFP/DENIS CHARLET

Auf der Social-Media-Plattform Instagram kursiert aktuell ein Fake-Account des VVS. Der Tarif- und Verkehrsverbund Stuttgart warnt Nutzer vor gefälschten Nachrichten und Links.











Der Stuttgarter Verkehrs- und Tarifverbund (VVS) warnt vor einem Fake-Account auf Instagram. Am Dienstagnachmittag veröffentlichte der VVS einen Post auf seinem Instagram-Kanal, in dem er Nutzerinnen und Nutzer vor gefälschten Direktnachrichten warnt. Laut Angaben des Verbunds wende sich der Fake-Account aktuell unter dem Namen „vvs_stuttgart_team“ an die Nutzerinnen und Nutzer und verschicke Nachrichten.