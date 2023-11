Stuttgarter Unternehmer: Flughafen-Gastronom Claus Wöllhaf gestorben

1 Claus Wöllhaf im Jahr 2007 im Flughafen. Foto: dpa/Norbert Försterling

Den Stuttgarter Flughafen ließ Claus Wöllhaf herausragen – mit dem einzigen Sterne-Restaurant in einer Abflughalle in Deutschland. Er baute ein bundesweit tätiges Unternehmen mit Gastronomie und Duty-Free-Shops auf.











Link kopiert



Eigentlich wollte Claus Wöllhaf nie selbstständig werden. Er stammte aus einer Untertürkheimer Konditorenfamilie, lernte das Handwerk, fügte eine Kochlehre im Schwarzwald an, studierte an einer Hotelfachschule und wurde schließlich Geschäftsführer der Airport Stuttgart Hotelgesellschaft. Doch als der Konzern auseinander fiel, kaufte er 1983 einen Teil davon. „Ich wurde zu meinem Glück gezwungen“, sagte Claus Wöllhaf zum 25-jährigen Jubiläum seines Unternehmens vor genau 15 Jahren – als er Chef von 600 Mitarbeitern an fünf deutschen Flughäfen war und 50 Millionen Euro Umsatz machte. Zur Gastronomie kamen 2009 auch Duty-Free-Shops. Am 18. November ist er im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit gestorben. „Er galt als Pionier und Mann der ersten Stunde“, teilte seine Firma mit: „Sein unermüdlicher Einsatz und engagiertes Wirken für sein Unternehmen bleiben unvergessen.“