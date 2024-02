Stuttgarter Superjahr 2024: Fußball-EM bremst Halbmarathon und Weindorf aus

1 Tausende laufen normalerweise beim Halbmarathon mit – doch dieses Jahr fällt er aus. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt hofft auf ein neues Sommermärchen und freut sich auf ein Jahr der Superlative. Doch es gibt auch Veranstalter, die sich als Verlierer der Fußball-EM sehen. Der Halbmarathon beim Stuttgart-Lauf fällt aus, das Weindorf bekommt keine Verlängerung.











Für den 31. Stuttgart-Lauf hätte sich der Württembergische Leichtathletikverband (WLV) einen Termin Ende Mai gewünscht, wenn es noch nicht so heiß ist. Doch zu dieser Zeit wird die Uefa bereits den Neckarpark für den Aufbau rund um die Fußball-EM blockieren. Was das Organisationsteam des Halbmarathons in den sozialen Medien gepostet hat, wird nun eifrig in der Stadt diskutiert. „Eines steht fest“, ist da zu lesen, „wir sind der erste Verlierer der in Stuttgart stattfindenden Fußball-EM.“